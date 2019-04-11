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Картинки дня: 11 апреля 2019 года, четверг

Под председательством Ким Чен Ына прошло расширенное заседание политбюро ЦК Трудовой партии КНДР.

Желающие проголосовать выстроились в очереди перед участками в индийском штате Западная Бенгалия.

Криштиану Роналду забивает гол в игре 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА против "Аякса".

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев посетили отреставрированную церковь ​Воскресения Христова ​Екатерининского дворца в Санкт-Петербурге.

Бойцы признанного западом правительства Ливии отправляются в район боев против войск генерала Хафтара в Триполи.

Мальчики плывут на куске пенопласта по затопленным после сильных дождей улицам Рио-де-Жанейро.

Действующий глава Украины Петр Порошенко подал заявку на проведение дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Хорватские офицеры ждут начала мессы папы римского на площади в Ватикане.

Президент России Владимир Путин на полях Арктического форума в Петербурге встретился с главой Исландии Гудни Йоханнессоном.
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