Картинки дня: 11 апреля 2019 года, четверг

Под председательством Ким Чен Ына прошло расширенное заседание политбюро ЦК Трудовой партии КНДР.
Желающие проголосовать выстроились в очереди перед участками в индийском штате Западная Бенгалия.
Криштиану Роналду забивает гол в игре 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА против "Аякса".
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев посетили отреставрированную церковь Воскресения Христова Екатерининского дворца в Санкт-Петербурге.
Бойцы признанного западом правительства Ливии отправляются в район боев против войск генерала Хафтара в Триполи.
Мальчики плывут на куске пенопласта по затопленным после сильных дождей улицам Рио-де-Жанейро.
Действующий глава Украины Петр Порошенко подал заявку на проведение дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Хорватские офицеры ждут начала мессы папы римского на площади в Ватикане.
Президент России Владимир Путин на полях Арктического форума в Петербурге встретился с главой Исландии Гудни Йоханнессоном.