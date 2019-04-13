Картинки дня: 13 апреля 2019 года, суббота

Зимний шторм «Уэсли» вызвал мощные снегопады и дожди на севере США. В эпицентре непогоды оказались штаты Миннесота, Небраска, Висконсин и Мичиган. Из-за непогоды в этих штатах закрылись школы, власти заблокировали дороги и отменили более 870 авиарейсов

Балерина позирует на фоне цветущего вишневого сада в Париже

Папа Римский Франциск провел встречу с политическими лидерами Южного Судана в Ватикане. После заключительной речи понтифик встал на колени и поцеловал их ноги, призывая к миру

Пилот "Торо Россо" Александр Албон не примет участия в квалификации "Гран-при Китая". В конце третьей практики он не справился с управлением и разбил машину об отбойник

В Финляндии стартовал чемпионат мира по синхронному фигурному катанию. Россию на соревнованиях в Хельсинки представляют две команды – «Татарстан» из Казани и «Парадиз» из Санкт-Петербурга

На купол церкви Валь-де-Грас в Париже вернули статуи ангелов

SpaceX успешно провела первый коммерческий запуск ракеты носителя сверх тяжёлого класса Falkon Heavy. Ракета стартовала с космодрома во Флориде и вывела на орбиту саудовский спутник

4000 байкеров приехали в Лондон к зданию парламента, чтобы выразить протест против суда над престарелым десантником

Владимир Путин посетил Научно-производственное объединение "Энергомаш", где президенту рассказали о последних достижениях российской космической промышленности