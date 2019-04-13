На Соборной площади Кремля прошла первая в этом году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка
На Соборной площади Кремля прошла первая в этом году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка
На Соборной площади Кремля прошла первая в этом году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка
На Соборной площади Кремля прошла первая в этом году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка
На Соборной площади Кремля прошла первая в этом году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка
На Соборной площади Кремля прошла первая в этом году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка
На Соборной площади Кремля прошла первая в этом году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка
На Соборной площади Кремля прошла первая в этом году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка
На Соборной площади Кремля прошла первая в этом году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка
На Соборной площади Кремля прошла первая в этом году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка
На Соборной площади Кремля прошла первая в этом году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка