Картинки дня: 14 апреля 2019 года, воскресенье

Российская команда «Парадиз» из Санкт-Петербурга стала трехкратным чемпионом мира по фигурному катанию на турнире в Хельсинки. До этого «Парадиз» побеждал на ЧМ в 2016 и 2017 годах

«Поезд Победы» прибыл на железнодорожный вокзал Симферополя. Маршрут состава проходит по городам Крыма, празднующим 75-ю годовщину освобождения от немецких войск

Двое детей погибли, несколько человек пострадали в результате урагана в штате Техас

В Лондоне зацвели тюльпаны

Католики празднуют пальмовое воскресенье. Аналог православного вербного. В этот день вспоминают торжественный вход Иисуса в Иерусалим накануне своих страданий. Народ Иерусалима встречал Христа с ветками пальмы

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке третьего этапа «Формулы-1» Гран-при Китая

На Соборной площади Кремля прошла первая в этом году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка

Самый большой самолёт в мире впервые подняли в воздух. Полёт состоялся в американской пустыне Мохаве. Аппарат планируют сделать базой "воздушных запусков" для многоразовых ракет

В Лондоне рядом с посольством Украины произошла стрельба