Картинки дня: 16 апреля 2019 года, вторник

В середине первого периода матча стартового раунда Кубка Стэнли «Каролина» – «Вашингтон» состоялась драка между нападающим «Кэпс» Александром Овечкиным и форвардом «Кейнс» Андреем Свечниковым

В Париже сгорел собор Парижской Богоматери — шедевр архитектуры и один из символов Франции. Локализовать возгорание вовремя не удалось

Полицейские в Лондоне к утру вторника, 16 апреля, задержали 113 человек, участвовавших в акции протеста против глобального потепления. Пятерым задержанным грозит уголовное преследование

В Шанхае открывается 18-й международный автосалон Auto Shanghai 2019. Первые два дня выставка будет работать только для китайских и зарубежных журналистов

В Северной Корее отметили День Солнца - главный национальный праздник страны. Его отмечают в день рождения Ким Ир Сена, основавшего народно-демократическую республику

Брат знаменитого тигра Амура, питомец Красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» тигр Бартек предрек победу Зеленского в президентской гонке на Украине

17 апреля 2019 года в Индонезии состоятся выборы президента страны. Волонтеры доставляют бюллютени в затопленные районы на Западной Яве

Рабочие нефтяной вышки в Таиланде спасли собаку, которая была обнаружена посреди Сиамского залива в 217 километрах от берега. Как там оказалось бедное животное не понятно, но у истории оказался счастливый конец

В берлинском зоопарке горилла Фату, которая считается одной из старейших в мире, отпраздновала свой 62-й день рождения