Фотогалереи
Картинки дня: 17 апреля 2019 года, среда

На полигоне Воловщина в Минской области военнослужащие белорусского спецназа проходили квалификационные испытания на право ношения крапового берета

Модель Наталья Водянова со своим супругом Антуаном Арно посетили пострадавший от пожара собор Нотр-Дам. Семья Арно решила пожертвовать на восстановление храма 200 миллионов евро

Японский бренд Honda привез на автосалон в Шанхай новую концептуальную модель Honda X-NV. Автомобиль представляет собой электрический кроссовер с современным дизайном и продвинутыми параметрами

В Индонезии прошло голосование по выборам президента, членов двух палат парламента, а также депутатов местных органов власти. Эти выборы стали самыми масштабными в истории страны

На лужайке перед Белым домом в Вашингтоне зацвели тюльпаны

Активисты движения Extinction Rebellion, выступающего против изменения климата, перекрыли несколько улиц в центре Лондона

В результате ливней и наводнений в провинции Герат на западе Афганистана погибло по меньшей мере 5 человек, еще 17 считаются пропавшими без вести. В пострадавших районах наводнения смыли десятки жилых домов, размыли земли и сады

Московский городской суд признал подданного Норвегии Фруде Берга виновным в шпионаже против России и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима

Президент Владимир Путин на расширенном заседании Совета безопасности РФ поставил задачу закрепиться на растущем рынке космических услуг, не вспоминая о прежних успехах
Новости 24
Популярный туристический город Забадани восстанавливают в Сирии
Более 12 тысяч человек придут на дебаты Порошенко и Зеленского
Вице-президент Российской академии художеств рассказал о восстановлении Нотр-Дам де Пари
Семьи смогут получать 450 тыс. рублей на ипотеку при рождении третьего ребенка
Медведев: в России живут 19 миллионов бедных
В Сети разыскивают героев фото, снятых за час до пожара в Нотр-Даме
Госдума расширила полномочия счетной палаты
Медведев: нынешний уровень пенсий далек от обеспечения достойной жизни
Глава «Нафтогаза»: Россия может полностью остановить транзит газа через Украину
Суд в Москве оставил Кокорина и Мамаева под арестом до 25 сентября
В СВР опровергли слухи о назначении Нарышкина спикером Совфеда
Лавров обсудил продление "Турецкого потока" с главой МИД Сербии
Дерипаска: американские санкции основаны на «грязной лжи»
Инженеры предложили сузить левую полосу на автомагистралях
На Украине лидеров майдана обвинили в сдаче Крыма
В Москве у бизнесмена из списка Forbes украли часы за 3 миллиона
Частый пульс удваивает риск преждевременной смерти мужчин
С тополиным пухом будут бороться по половому признаку
Сотрудники Нотр-Дама 23 минуты самостоятельно искали источник пожара
В пресс-службе Матвиенко назвали слухами сообщения о ее переходе в ПФР
Эксперты назвали самые курящие регионы России
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за сокрытие с места ДТП
Криминалисты назвали вероятную причину пожара в соборе Парижской Богоматери
Пьяный американский военный устроил ДТП в Японии
В Швейцарии возбуждено уголовное дело в отношении Тельмана Исмаилова
Экс-депутат Верховной Рады назвала главную ошибку Порошенко на выборах
ЦБ отозвал лицензию у московского "Тройка-Д Банка"
Ученые назвали причину самого массового вымирания в истории Земли