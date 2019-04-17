Картинки дня: 17 апреля 2019 года, среда

На полигоне Воловщина в Минской области военнослужащие белорусского спецназа проходили квалификационные испытания на право ношения крапового берета

Модель Наталья Водянова со своим супругом Антуаном Арно посетили пострадавший от пожара собор Нотр-Дам. Семья Арно решила пожертвовать на восстановление храма 200 миллионов евро

Японский бренд Honda привез на автосалон в Шанхай новую концептуальную модель Honda X-NV. Автомобиль представляет собой электрический кроссовер с современным дизайном и продвинутыми параметрами

В Индонезии прошло голосование по выборам президента, членов двух палат парламента, а также депутатов местных органов власти. Эти выборы стали самыми масштабными в истории страны

На лужайке перед Белым домом в Вашингтоне зацвели тюльпаны

Активисты движения Extinction Rebellion, выступающего против изменения климата, перекрыли несколько улиц в центре Лондона

В результате ливней и наводнений в провинции Герат на западе Афганистана погибло по меньшей мере 5 человек, еще 17 считаются пропавшими без вести. В пострадавших районах наводнения смыли десятки жилых домов, размыли земли и сады

Московский городской суд признал подданного Норвегии Фруде Берга виновным в шпионаже против России и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима

Президент Владимир Путин на расширенном заседании Совета безопасности РФ поставил задачу закрепиться на растущем рынке космических услуг, не вспоминая о прежних успехах