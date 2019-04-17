Дмитрий Медведев представил в Госдуме отчет правительства о результатах деятельности за прошлый год
Дмитрий Медведев представил в Госдуме отчет правительства о результатах деятельности за прошлый год
Владимир Жириновский
Геннадий Зюганов
Геннадий Онищенко
Ольга Васильева
Дмитрий Медведев представил в Госдуме отчет правительства о результатах деятельности за прошлый год
Николай Валуев
Владимир Жириновский
Дмитрий Медведев представил в Госдуме отчет правительства о результатах деятельности за прошлый год
Наталья Поклонская
Геннадий Онищенко