Картинки дня: 18 апреля 2019 года, четверг

Дикие колокольчики зацвели в знаменитом «Голубом лесу» недалеко от бельгийской столицы Брюсселя

В Бразилии прошел военный парад по случаю Дня сухопутных войск страны

В Парагвае объявлен режим чрезвычайного положения в связи с наводнениями, спровоцированные сильными дождям

Иванка Трамп находится в четырехдневном туре по Африке. Сейчас дочь президента покинула Эфиопию и отправилась в город Абиджан, Кот-д’Ивуар

По меньшей мере пять человек пострадали в результате мощного землетрясения, которое произошло на Тайване

Символический деревянный собор для туристов и верующих будет построен возле Нотр-Дама на время его реконструкции

В пустыне Гоби заработал симулятор Марса. База «Марс-1» создана для обучения китайских подростков сложностям жизни на других планетах

Сегодня у католиков и протестантов — Чистый четверг - — один из важнейших дней предпасхальной недели. В этот день верующие вспоминают Тайную Вечерю, когда, по евангельскому преданию, Иисус сам омыл ноги своим ученикам перед ужином

В Государственной Думе с отчетом о работе Кабинета министров выступил премьер Дмитрий Медведев

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетил Россию с официальным визитом