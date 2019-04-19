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Картинки дня: 19 апреля 2019 года, пятница

Обитателям лондонского зоопарка преподнесли пасхальные яйца. С сюрпризом внутри

Петербургские художники создали портрет кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского из конфет, изготовленных на кондитерской фабрике «Рошен», которая принадлежит другому кандидату и действующему президенту страны Петру Порошенко

В страстную пятницу жители Филиппин, которые считаются ревностными католиками, устраивают достаточно жестокую инсценировку распятия Христа. В процессе этой традиции мужчин-добровольцев действительно прибивают гвоздями непосредственно к кресту

В Нью-Йорке начал свою работу Международный автосалон

Владимир Путин провел переговоры с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. В частности, главы государств обсудили опасения Таллина в сфере безопасности

Император Японии Акихито в последний раз посетил синтоистский храм перед своим отречением, запланированным на 30 апреля 2019 года

Полиция Лондона пригрозила экологическим активистам жесткими мерами, если они устроят протесты в аэропорту Хитроу

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял в Елисейском дворце пожарных, которые участвовали в тушении пожара в Соборе Парижской Богоматери

В чистый четверг верующие вспоминают Тайную Вечерю, когда, по евангельскому преданию, Иисус сам омыл ноги своим ученикам перед ужином. В этот день в дань традиции Папа Римский Франциск омыл ноги 12 заключенным
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