Картинки дня: 21 апреля 2019 года, воскресенье

Дети приветствуют королеву Великобритании Елизавету II, которая прибыла на Пасхальное богослужение в часовню Святого Георгия в Виндзорском замке.

Христианин посещает Пасхальную воскресную мессу в Иерусалимской церкви Гроба Господня 21 апреля 2019 года.

Активистка женской правозащитной группы Femen протестует у избирательного участка во время визита кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Президент и кандидат в президенты Украины Петр Порошенко на пункте голосования в Киеве.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский на пункте голосования в Киеве.

21 апреля католики празднуют Пасху. Папа Франциск приветствует верующих на площади Святого Петра в Ватикане.

Украинские военнослужащие читают информацию о кандидатах в президенты на избирательном участке во время президентских выборов, недалеко от линии фронта в селе Зайцево.

Шри-ланкийские военные стоят на страже перед церковью Коччикаде после серии взрывов, во время которых пострадали 80 человек.

Люди любуются на воздушных змеев во время Международного фестиваля воздушных змеев в Вэйфане, Шаньдун.