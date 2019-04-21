В Российской государственной библиотеке прошла акция "Библионочь-2019".
В Российской государственной библиотеке прошла акция "Библионочь-2019".
В Российской государственной библиотеке прошла акция "Библионочь-2019".
В Российской государственной библиотеке прошла акция "Библионочь-2019".
В Российской государственной библиотеке прошла акция "Библионочь-2019".
В Российской государственной библиотеке прошла акция "Библионочь-2019".
В Российской государственной библиотеке прошла акция "Библионочь-2019".
В Российской государственной библиотеке прошла акция "Библионочь-2019".
В Российской государственной библиотеке прошла акция "Библионочь-2019".
В Российской государственной библиотеке прошла акция "Библионочь-2019".