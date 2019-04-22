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Картинки дня: 22 апреля 2019 года, понедельник

Сеул, Корея. Размещение молитв прихожан в специальных фонариках перед празднованием Дня рождения Будды.

Более 200 человек стали жертвами серии взрывов в христианских церквях Шри-Ланки.

Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины.

Владимир Зеленский целует свою супругу после оглашения первых результатов экзит-полов.

Петр Порошенко признал поражение во втором туре президентских выборов, но пообещал не уходить из большой политики.

Бюллетени с голосами украинских военных подсчитывают на одном из избирательных участков на Донбассе.

Велосипедист отдыхает на пляжах британского Брайтона в солнечный день.

Новейший российский головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» прибыл в Китай для участия в морском параде по случаю 70-летнего юбилея ВМС КНР.

Белый мишка играет со своей игрушкой - пластиковой канистрой, в зоопарке Роев ручей под Красноярском.
Новости 24
Инаугурация Владимира Зеленского состоится не позднее 3 июня
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