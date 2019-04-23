Картинки дня: 23 апреля 2019 года, вторник

В Шри-Ланке проходят похороны жертв серии терактов, потрясших остров в воскресенье и унесших свыше трех сотен жизней.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди демонстрирует испачканный чернилами палец после голосования на выборах.

В Лос-Анджелесе прошла премьера блокбастера Марвел "Мстители: Финал", которую не мог не посетить актер Роберт Дауни - младший.

Третий ребёнок герцога и герцогини Кембриджских Принц Луи отпраздновал свой первый день рождения, фотографией малыша поделилась мама.

Уходящий со своего поста президент Украины Петр Порошенко выступил у стен резиденции в Киеве перед своими сторонниками.

В Венгрии пасху отмечают с национальным колоритом - в деревне Мезоковешд принято в этот день поливать друг друга водой из вёдер.

На лужайке Белого дома в Вашингтоне прошел традиционный пасхальный детский праздник.

В китайском портовом городе Циндао прошли торжества по случаю 70-летия образования флота КНР.

Предвыборный плакат кандидата в президенты Украины Петра Порошенко лежит у дороги в Полтавской области.