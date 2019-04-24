Картинки дня: 24 апреля 2019 года, среда

Маленький самородок золота в руках у работника незаконного прииска в африканском Буркина-Фасо.

Вождь Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию для переговоров с Владимиром Путиным.

Бейсболисты клуба Сент-Луис Кардиналс празднуют победу в очередной игре чемпионата MLB.

Шри-Ланка прощается с жертвами серии террористических актов в церквях.

Индонезия, работник фабрики по производству тканей выкладывает продукцию для сушки.

В Катаре начались старты Чемпионата Азии по легкой атлетике.

После игры чемпионата Египта по футболу между командами ФК "Пирамидс" и "Замалек" на поле вспыхнула драка.

Уличные столкновения в Алжире, где противники ушедшего в отставку президента Абдельазиза Бутефлики добиваются новых свобод.

Моряки выстроились на палубе эсминца Тайюань во время парада по случаю 70-летия образования ВМС Китая.