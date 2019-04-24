Фотогалереи
Картинки дня: 24 апреля 2019 года, среда

Маленький самородок золота в руках у работника незаконного прииска в африканском Буркина-Фасо.

Вождь Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию для переговоров с Владимиром Путиным.

Бейсболисты клуба Сент-Луис Кардиналс празднуют победу в очередной игре чемпионата MLB.

Шри-Ланка прощается с жертвами серии террористических актов в церквях.

Индонезия, работник фабрики по производству тканей выкладывает продукцию для сушки.

В Катаре начались старты Чемпионата Азии по легкой атлетике.

После игры чемпионата Египта по футболу между командами ФК "Пирамидс" и "Замалек" на поле вспыхнула драка.

Уличные столкновения в Алжире, где противники ушедшего в отставку президента Абдельазиза Бутефлики добиваются новых свобод.

Моряки выстроились на палубе эсминца Тайюань во время парада по случаю 70-летия образования ВМС Китая.
Новости 24
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл во Владивосток
Путин подписал закон об ужесточении наказания для сбежавших с места крупных аварий
Олег Кожемяко после беседы с Ким Чен Ыном: «У него самые теплые, хорошие отношения - к России, к людям, здесь живущим»
Погба заговорил о переходе в "Реал"
Команда Зеленского призвала «Нафтогаз» снизить цены на газ для украинцев
Глава Российского экологического оператора предложил экономически поощрять раздельный сбор мусора
Взрыв произошел в кинотеатре в Коломбо на Шри-Ланке
Число жертв «пасхальных терактов» на Шри-Ланке возросло до 359
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Тибете
Представитель штаба Зеленского посоветовал ему не встречаться с Путиным один на один
Посол США в России Джон Хантсман пригрозил России авианосцами
Погода в Москве на 24 апреля 2019 года: температура поднимется до +23 градусов
Ким Чен Ын: «Я рад оказаться на российской земле»
Американцы заподозрили Китай в тайном использовании спутников США
Замглавы МИД Украины заявила о «смене тона» России по делу о задержанных при провокации в Керченском проливе моряках
РУСАДА отстранило от работы врача, выписавшего юной спортсменке мельдоний
Гройсман велел «Нафтогазу» искать дешевый газ по всему миру
Глава МИД Турции: Анкара найдет замену американским F-35
МИД России осудил нападки США на Иран
Трамп рассказал о «прекрасной встрече» с главой Twitter
Ким Чен Ын выехал в Россию на своем бронепоезде
Народ Египта на референдуме одобрил поправки к Конституции
Мэй поздравила Зеленского с избранием президентом Украины и пригласила его в Великобританию
Пожар в Москве: один человек погиб, двое пострадали
«Причина — унижение»: Бастрыкин рассказал о мотивах керченского стрелка