Картинки дня: 24 апреля 2019 года, среда

Маленький самородок золота в руках у работника незаконного прииска в африканском Буркина-Фасо.
Вождь Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию для переговоров с Владимиром Путиным.
Бейсболисты клуба Сент-Луис Кардиналс празднуют победу в очередной игре чемпионата MLB.
Шри-Ланка прощается с жертвами серии террористических актов в церквях.
Индонезия, работник фабрики по производству тканей выкладывает продукцию для сушки.
В Катаре начались старты Чемпионата Азии по легкой атлетике.
После игры чемпионата Египта по футболу между командами ФК "Пирамидс" и "Замалек" на поле вспыхнула драка.
Уличные столкновения в Алжире, где противники ушедшего в отставку президента Абдельазиза Бутефлики добиваются новых свобод.
Моряки выстроились на палубе эсминца Тайюань во время парада по случаю 70-летия образования ВМС Китая.