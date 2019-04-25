Картинки дня: 25 апреля 2019 года, четверг

Во Владивостоке начались переговоры лидера КНДР Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина.
Полиция Шри-Ланки провела обыски в доме у одного из террористов-самоубийц, совершившего теракт в минувшее воскресенье.
Принятие ванны в центре для содержания незаконных мигрантов в городе Эль-Пасо, Техас.
Протестующие демонстрируют свою решительность во время митинга в столице Судана.
Болельщики английского футбольного клуба Вулверхэмптон празднуют гол.
Папа римский Франциск I перед началом аудиенции в Ватикане.
Спецподразделения Индонезии отметили парадом и демонстрацией своего мастерства годовщину своего создания.
Золотодобытчик извлекает на поверхность мешок с рудой на одном из незаконных приисков в Буркина-Фасо.
Небоскребы делового района Москва-Сити перед закатом.