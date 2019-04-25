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Картинки дня: 25 апреля 2019 года, четверг

Во Владивостоке начались переговоры лидера КНДР Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина.

Полиция Шри-Ланки провела обыски в доме у одного из террористов-самоубийц, совершившего теракт в минувшее воскресенье.

Принятие ванны в центре для содержания незаконных мигрантов в городе Эль-Пасо, Техас.

Протестующие демонстрируют свою решительность во время митинга в столице Судана.

Болельщики английского футбольного клуба Вулверхэмптон празднуют гол.

Папа римский Франциск I перед началом аудиенции в Ватикане.

Спецподразделения Индонезии отметили парадом и демонстрацией своего мастерства годовщину своего создания.

Золотодобытчик извлекает на поверхность мешок с рудой на одном из незаконных приисков в Буркина-Фасо.

Небоскребы делового района Москва-Сити перед закатом.
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