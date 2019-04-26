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Картинки дня: 26 апреля 2019 года, пятница

Уличные протесты в Боготе переросли в столкновения с полицией. Протестующие выступают против мер жёсткой экономии президента Колумбии Ивана Дуке.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди приветствует своих сторонников в городе Варанаси.

В городе Славутич, Киевская область, прошла церемония в память о жертвах аварии Чернобыльской АЭС в годовщину трагедии.

Боевая раскраска участницы уличных протестов в столице Судана.

В зооуголке Бахчисарайского парка миниатюр местная кошка усыновила четырех бельчат, оставшихся без мамы.

16-тонный купол украсил колокольню восстанавливаемого Казанского кафедрального собора в Ставрополе.

Уличный рисунок художника Аль Джабали в разрушенном бомбардировками доме в Секторе Газа.

После переговоров Владимир Путин и Ким Чен Ын обменялись ценными подарками. Российский президент по традиции вручил символическую монетку в обмен на холодное оружие.

Донецк. Уличный плакат в честь пятилетия образования Донецкой народной республики.
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