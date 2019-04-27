Картинки дня: 27 апреля 2019 года, суббота

В одном из мексиканских зоопарков родились котята в семействе бендальских тигров

В Лос-Анджелесе прошел премьерный показ фильма «Мстители: Финал»

В зоне протестов экоактивистов в Лондоне появилось граффити, которое мог нарисовать Бэнкси

Ким Чен Ын вернулся в КНДР после визита в Россию

В центральных регионах Канады продолжают эвакуировать людей из-за наводнений. Поднимающийся уровень воды в реке Оттава угрожает и одноимённой столице

Восемь человек погибли и десять ранены в результате стрельбы, устроенной неизвестными в одном из южных районов Порт-о-Пренсе

В Ставрополе закончили восстановление Казанского кафедрального собора, разрушенного в первой половине XX века. Последним этапом реконструкции стал монтаж купола колокольни.

Президент России Владимир Путин в Пекине принял участие в форуме «Один пояс — один путь»

Тела по меньшей мере 15 человек, в том числе шести детей, найдены в одном из домов на востоке Шри-Ланки, где ранее произошла перестрелка