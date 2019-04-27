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Картинки дня: 27 апреля 2019 года, суббота

В одном из мексиканских зоопарков родились котята в семействе бендальских тигров

В Лос-Анджелесе прошел премьерный показ фильма «Мстители: Финал»

В зоне протестов экоактивистов в Лондоне появилось граффити, которое мог нарисовать Бэнкси

Ким Чен Ын вернулся в КНДР после визита в Россию

В центральных регионах Канады продолжают эвакуировать людей из-за наводнений. Поднимающийся уровень воды в реке Оттава угрожает и одноимённой столице

Восемь человек погибли и десять ранены в результате стрельбы, устроенной неизвестными в одном из южных районов Порт-о-Пренсе

В Ставрополе закончили восстановление Казанского кафедрального собора, разрушенного в первой половине XX века. Последним этапом реконструкции стал монтаж купола колокольни.

Президент России Владимир Путин в Пекине принял участие в форуме «Один пояс — один путь»

Тела по меньшей мере 15 человек, в том числе шести детей, найдены в одном из домов на востоке Шри-Ланки, где ранее произошла перестрелка
Новости 24
Путин: серьезной нагрузки на российский бюджет в связи с упрощенным предоставлением гражданства украинцам не будет
Путин: если переговоры с Зеленским начнутся, то речь пойдет о завершении конфликта в Донбассе
«Атлетико Мадрид» выставляет Диего Косту на трансфер летом
В Нигерии похитили двоих работников концерна Shell
Первый канал снял с эфира документальный фильм про шоу «Голос.Дети»
Украинцам могут упростить получение российского гражданства
Лидер КНР Си Цзиньпин призвал бороться с протекционизмом
Адвокат Варвары Карауловой рассказал, чем она займется после выхода на свободу
В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ России
«Прямая линия» с Путиным состоится летом
На Шри-Ланке при перестрелке погибли 15 человек
Первый канал проверит результаты голосования в финале «Голос.Дети»
Варвара Караулова освобождена из вологодской колонии
Трое детей пострадали при стрельбе в штате Оклахома в США
Си Цзиньпин поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины
СМИ сообщили об аресте в Москве украинского миллиардера
Путин: Россия намерена наращивать поставки газа за рубеж
В Каракасе санкции США в отношении венесуэльской судьи назвали попыткой помешать правосудию
Трамп рассчитывает заключить торговое соглашение с Японией в мае
Спасатели подняли из шахты в ЛНР тела 13 погибших
Погода в Москве на 27 апреля 2019 года: возможен небольшой дождь
В Нью-Йорке 120 священнослужителей обвиняют в педофилии
Абэ назвал денуклеаризацию КНДР общей целью Москвы и Токио
Власти Австралии к 2020 году истребят 2 млн диких кошек
У железнодорожной станции на Шри-Ланке задержали трех человек со взрывчаткой
Вступивший в президентскую гонку Байден обошел Трампа по популярности в первом же опросе