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Картинки дня: 28 апреля 2019 года, воскресенье

В Бахчисарайском парке миниатюр кошка стала мамой для трех бельчат-сироток. Новорожденных малышей нашли в дупле поваленного дерева

В кафедральном соборе столицы состоялась пасхальная служба, которую по традиции возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство. Встреча в Каталонии завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Лионель Месси

Четыре человека погибли при падении строительного крана в городе Сиэтл

Песчаная буря обрушилась на индийский штат Уттар-Прадеш

В Лондоне продолжаются протесты активистов Extinction Rebellion, требующих от британских властей активных действий по борьбе с изменением климата планеты

В Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» состоялся финал Кубка Франции «Ренн» — «ПСЖ», который посетил президент страны Макрон

Лидер КНДР Ким Чен Ын после завершения визита в Россию, где он встретился с президентом Владимиром Путиным, прибыл на бронированном поезде на вокзал Пхеньяна

Один человек погиб, трое получили ранения во время вооруженного нападения на синагогу в Сан-Диего в Калифорнии
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