Картинки дня: 28 апреля 2019 года, воскресенье

В Бахчисарайском парке миниатюр кошка стала мамой для трех бельчат-сироток. Новорожденных малышей нашли в дупле поваленного дерева
В кафедральном соборе столицы состоялась пасхальная служба, которую по традиции возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство. Встреча в Каталонии завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Лионель Месси
Четыре человека погибли при падении строительного крана в городе Сиэтл
Песчаная буря обрушилась на индийский штат Уттар-Прадеш
В Лондоне продолжаются протесты активистов Extinction Rebellion, требующих от британских властей активных действий по борьбе с изменением климата планеты
В Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» состоялся финал Кубка Франции «Ренн» — «ПСЖ», который посетил президент страны Макрон
Лидер КНДР Ким Чен Ын после завершения визита в Россию, где он встретился с президентом Владимиром Путиным, прибыл на бронированном поезде на вокзал Пхеньяна
Один человек погиб, трое получили ранения во время вооруженного нападения на синагогу в Сан-Диего в Калифорнии