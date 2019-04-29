Картинки дня: 29 апреля 2019 года, понедельник

Модель, участвующий в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа

В Париже сообщили о риске повышенного содержания свинца в воздухе на территориях рядом с собором Парижской Богоматери, где произошёл пожар. Опасные зоны какое-то время останутся закрыты

Финский пилот Mercedes Валттери Боттас одержал победу в гонке четвёртого этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана

Юниорская сборная России по хоккею стала серебряным призером чемпионата мира среди игроков не старше 18 лет, уступив в финале хозяйке турнире команде Швеции

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский вместе с семьей провел выходные в курортом городе Бодруме на юго-западе Турции

В Центральном парке Нью-Йорка зацвела сакура

Около 250 человек были эвакуированы в провинции Квебек в Канаде из-за угрозы прорыва дамбы, который может произойти в результате весеннего половодья

Россиянин Даниил Медведев уступил австрийцу Доминику Тиму в финале теннисного турнира в Барселоне, призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона евро

В городе Пемба, расположенном на севере Мозамбика начались наводнения. В результате удара урагана «Кеннет» более 200 тысяч человек оказались в ловушке из-за резкого подъема уровня воды