Картинки дня: 30 апреля 2019 года, вторник

Самец гигантской панды Сяо Ливу покидает зоопарк Сан-Диего и возвращается в Китай, после окончания исследовательской программы

В Москве состоялась первая ночная репетиция парада Победы. Торжественным маршем по Красной площади прошли 35 парадных расчетов, а также проехали свыше 130 единиц военной техники

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Китай на совместные учения. Береговая часть учения в соответствие с ранее достигнутыми договоренностями пройдёт 29 и 30 апреля. Практические действия в море корабли двух стран отработают в период с 1 по 4 мая

Урал и Сибирь завалило снегом. В Красноярске выпало 15 сантиметров снега

Сильный шторм обрушился на бразильский Рио де Жанейро

В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке

В Калифорнии прошли похороны жертв стрельбы в синагоге

Первый с июля 2014 года видеоролик, на котором запечатлен лидер "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещенная в России) Абу Бакр аль-Багдади появилось в интернете

В канадском Квебеке власти эвакуировали более 7,7 тысячи человек из-за весеннего паводка, от воды пострадали 5,5 тысячи домов