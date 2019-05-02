Картинки дня: 2 мая 2019 года, четверг

Участник протеста у стен Вестминстерского магистратского суда, где судят основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.

Фламинго прячет голову в перья от солнца в зоопарке Hellabrunn в Мюнхене, Германия.

Рабочие работают над гигантской бронзовой статуей бывшего короля Рамы I в парке Ратчапакди в Хуахине, Таиланд.

Мальчики-послушники буддийского монастыря играют с птицами в парке развлечений Everland в Йонгине, Южная Корея.

2 мая 2019 - 500 лет со дня рождения Леонардо да Винчи. Часовня Сен-Юбер в замке Амбуаз, Франция, где находится гробница итальянского художника и ученого эпохи Возрождения.

Переживший Холокост Эдвард Мосберг держит Тору, во время ежегодного "Марша живых" в память о Холокосте в бывшем нацистском лагере смерти Освенцим, Польша.

Первое причастие во время предстоящего визита Папы Франциска в Римско-Католическую церковь Пресвятое Сердце Иисуса в Раковском, Болгария.

Посетители парка наблюдают, как ракеты-носители приближаются к посадочным площадкам, после того, как тяжелая ракета SpaceX Falcon 6 взлетела с Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал.

Мадонна выступает c колумбийским певцом и композитором Малума на концерте на Billboard Music Awards.