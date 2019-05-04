Картинки дня: 4 мая 2019 года, суббота

Военные самолеты Су-25 летят в строю во время репетиции Парада Победы в Москве 4 мая 2019 года.

Два древних саркофага из недавно обнаруженного захоронения в гробнице Бенуи-ка и Нви, датируемой примерно 2500 годом до н. э. около Великих пирамид в Гизе, на окраине Каира.

Юный болельщик футбольного клуба «Вулверхэмптон Уондерерс» в маске идет на стадион болеть за любимую команду.

Участник «Желтых жилетов» во фригийской шапке во время демонстрации в Париже.

Король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн и Королева Сутида на коронации в Большом дворце в Бангкоке, Таиланд.

Британская гонщица Джессика Хокинс во время квалификации на гонках Motorsport-W Series-Хоккенхайм в Германии.

Ракета SpaceX Falcon 9 взлетает с грузовым кораблем Dragon во время миссии по пополнению запасов на Международную космическую станцию с мыса Канаверал, штат Флорида, США.

Тайваньская военная полиция принимает участие в морских учениях Hai-an No. 10, имитирующих отражение террористических атак и вторжения в порт Тайбэя.

Арабо-израильский конфликт. Ракета выпущена из Газы в сторону Израиля.