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Картинки дня: 5 мая 2019 года, воскресенье

Главная газета КНДР опубликовала более десяти фотографий с места проведения тренировочных стрельб, на которых тестировали тактическое управляемое оружие. За учениями наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын

В Ростове на Дону состоялся казачий фестиваль

В Москве прошла вторая ночная репетиция парада Победы

Футбольный клуб «Зенит» за три тура до окончания сезона стал чемпионом страны. Более пяти тысяч поклонников сине-бело-голубых собрались в «Пулково», чтобы приветствовать своих кумиров, прилетевших с матча в Грозном

С территории сектора Газа за сутки по Израилю были выпущены 430 ракет. В ответ израильские ВВС атаковали десятки объектов на территории сектора Газа

В США проводится расследование в связи с инцидентом с Boeing 737. Прибывший в Джексонвилл из Гуантанамо самолёт при посадке выкатился за пределы ВПП и оказался в реке. На его борту находились 136 пассажиров

Сборная России по хоккею уступила финнам во втором матче чешского этапа Евротура

Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона

Мадонна получила награду от GLAAD - американской ЛГБТ-организации. Мадонна стала вторым лауреатом награды и первой женщиной, получившей ее: впервые премия "За призыв к переменам" была вручена Биллу Клинтону в 2013 году
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