Картинки дня: 6 мая 2019 года, понедельник

В столице Венесуэлы прошли траурные мероприятия в память о погибших в уличных столкновениях последних дней.

Жители израильского Ашкелона во время сигнала тревоги, вызванного обстрелом города со стороны Сектора Газа.

Сжигание неиспользованных бюллетеней после голосования в Панаме, где выбирали президента страны.

Папа римский Франциск посетил Болгарию и помолился святым Кириллу и Мефодию в соборе Александра Невского в Софии.

Во время коронации нового правителя Таиланда у кровати монарха по традиции расположили курицу и кота.

Вратарь турецкого футбольного клуба Бешикташ во время игры чемпионата страны против Галатасарая.

В результате пожара, вспыхнувшего на борту лайнера в аэропорту Шереметьево погибли 41 человек.

Молитва женщин во время священного для мусульман месяца Рамадан в Индонезии.

Солдаты пронесли нового короля Таиланда Раму Х на золотом паланкине по историческому кварталу Бангкока.