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Картинки дня: 7 мая 2019 года, вторник

В Таиланде продолжаются пышные торжества по случаю коронации монарха Рамы Х.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес в нью-йоркском музее Метрополитен, где прошел Бал Института моды.

В Аргентине готовятся отметить столетие со дня рождения Эвы Перон.

Дональд Трамп вручил легенде гольфа Тайгеру Вудсу высшую награду США для гражданских лиц - Президентскую медаль свободы.

Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров встретились в Финляндии на полях сессии Арктического совета.

В Мурманске несут цветы к стихийному мемориалу памяти жертв трагедии в Шереметьево.

Прокурор попросила суд приговорить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева к реальным срокам лишения свободы.

Работа сотрудников Следственного комитета на месте пожара самолета "Сухой Суперджет" в Шереметьево.

Сборная России одержала победу со счетом 4:1 над командой Чехии в заключительном матче Евротура.
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