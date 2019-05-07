Картинки дня: 7 мая 2019 года, вторник

В Таиланде продолжаются пышные торжества по случаю коронации монарха Рамы Х.
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес в нью-йоркском музее Метрополитен, где прошел Бал Института моды.
В Аргентине готовятся отметить столетие со дня рождения Эвы Перон.
Дональд Трамп вручил легенде гольфа Тайгеру Вудсу высшую награду США для гражданских лиц - Президентскую медаль свободы.
Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров встретились в Финляндии на полях сессии Арктического совета.
В Мурманске несут цветы к стихийному мемориалу памяти жертв трагедии в Шереметьево.
Прокурор попросила суд приговорить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева к реальным срокам лишения свободы.
Работа сотрудников Следственного комитета на месте пожара самолета "Сухой Суперджет" в Шереметьево.
Сборная России одержала победу со счетом 4:1 над командой Чехии в заключительном матче Евротура.