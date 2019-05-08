Картинки дня: 8 мая 2019 года, среда

В рамках учений "Весенний шторм – 2019" эстонские военные отработали боевые действия в городских условиях у границы с Россией.
Участница фестиваля компьютерной игры League of Legends во Вьетнаме.
Герцогиня Кэмбриджская Кэтрин приветствует публику Королевской Регаты.
На Красной площади в Москве прошла генеральная репетиция Парада Победы.
Волонтеры приводят в порядок заброшенный немецкий бункер времен Второй мировой войны в Нормандии.
Палестинцы забирают последние вещи из домов, разрушенных израильскими ВВС в ходе последних авиаударов по Сектору Газа.
В Ленинградской области на Синявинских высотах захоронили останки воинов, погибших здесь в годы Великой Отечественной войны.
Круизный лайнер Costa Serena доставил во Владивосток почти три тысячи туристов из Южной Кореи.
Посетительница парка в центре Киева фотографирует ряды распустившихся тюльпанов.