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Картинки дня: 8 мая 2019 года, среда

В рамках учений "Весенний шторм – 2019" эстонские военные отработали боевые действия в городских условиях у границы с Россией.

Участница фестиваля компьютерной игры League of Legends во Вьетнаме.

Герцогиня Кэмбриджская Кэтрин приветствует публику Королевской Регаты.

На Красной площади в Москве прошла генеральная репетиция Парада Победы.

Волонтеры приводят в порядок заброшенный немецкий бункер времен Второй мировой войны в Нормандии.

Палестинцы забирают последние вещи из домов, разрушенных израильскими ВВС в ходе последних авиаударов по Сектору Газа.

В Ленинградской области на Синявинских высотах захоронили останки воинов, погибших здесь в годы Великой Отечественной войны.

Круизный лайнер Costa Serena доставил во Владивосток почти три тысячи туристов из Южной Кореи.

Посетительница парка в центре Киева фотографирует ряды распустившихся тюльпанов.
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