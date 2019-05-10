Картинки дня: 10 мая 2019 года, пятница

Актриса Энн Хэтэуэй получила звезду на Аллее Славы
Глава и основатель американской компании Amazon, владелец аэрокосмической компании Blue Origin, миллиардер Джефф Безос представил в Вашингтоне прототип космического аппарата для высадки на поверхность Луны
Израиль отметил День независимости
Новоиспеченный отец принц Гарри совершил официальную поездку в Нидерланды. Там он принял участие в мероприятиях в честь спортивных соревнований Invictus Games
В КНДР осуществили новые пуски баллистических ракет малого радиуса действия
В Эстонии, недалеко от российской границы проходят учения НАТО "Весенний шторм"
Торжества по случаю Дня Победы в Москве завершились грандиозным салютом
В Севастополе прошли торжественные мероприятия, посвящённые 75-й годовщине освобождения от фашистов
На Саур-Могиле в Донбассе прошел митинг в честь Дня Победы