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Картинки дня: 10 мая 2019 года, пятница

Актриса Энн Хэтэуэй получила звезду на Аллее Славы

Глава и основатель американской компании Amazon, владелец аэрокосмической компании Blue Origin, миллиардер Джефф Безос представил в Вашингтоне прототип космического аппарата для высадки на поверхность Луны

Израиль отметил День независимости

Новоиспеченный отец принц Гарри совершил официальную поездку в Нидерланды. Там он принял участие в мероприятиях в честь спортивных соревнований Invictus Games

В КНДР осуществили новые пуски баллистических ракет малого радиуса действия

В Эстонии, недалеко от российской границы проходят учения НАТО "Весенний шторм"

Торжества по случаю Дня Победы в Москве завершились грандиозным салютом

В Севастополе прошли торжественные мероприятия, посвящённые 75-й годовщине освобождения от фашистов

На Саур-Могиле в Донбассе прошел митинг в честь Дня Победы
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