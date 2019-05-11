Картинки дня: 11 мая 2019 года, суббота

Сборная России по хоккею одержала победу над командой Норвегии со счетом 5:2 в первом матче на чемпионате мира. Встреча прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе

Ретро-поезд, ведомый знаменитым паровозом "Летучий Шотландец", совершает экскурсию по стране

Павлин распушил хвост в зоопарке Лондона

Президент России Владимир Путин вышел на лед хоккейной арены в Сочи, где состоялся гала-матч Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги

У мусульман всего мира проходит священный месяц Рамадан

Уроженку России Анну Сорокину приговорили к четырем годам тюрьмы за мошенничество в США. Анна подделывала чеки и документы, выманивала деньги у отелей и состоятельных знакомых. Всего за год она смогла получить 200 тысяч долларов

Французские депутаты приняли законопроект о реставрации собора Нотр-Дам. В частности, в инициативе идет речь о предоставлении налоговых льгот людям, которые внесут пожертвования на ремонт

У берегов Сингапура зародился смерч. Огромный торнадо пронесся в десятке метров от берега, едва не задев плавающие по воде лодки и баржи

Создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг приехал во Францию, где обсудил с лидером страны Эммануэлем Макроном законопроект, направленный против ненависти в Интернете