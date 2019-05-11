Фотогалереи
Картинки дня: 11 мая 2019 года, суббота

Сборная России по хоккею одержала победу над командой Норвегии со счетом 5:2 в первом матче на чемпионате мира. Встреча прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе

Ретро-поезд, ведомый знаменитым паровозом "Летучий Шотландец", совершает экскурсию по стране

Павлин распушил хвост в зоопарке Лондона

Президент России Владимир Путин вышел на лед хоккейной арены в Сочи, где состоялся гала-матч Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги

У мусульман всего мира проходит священный месяц Рамадан

Уроженку России Анну Сорокину приговорили к четырем годам тюрьмы за мошенничество в США. Анна подделывала чеки и документы, выманивала деньги у отелей и состоятельных знакомых. Всего за год она смогла получить 200 тысяч долларов

Французские депутаты приняли законопроект о реставрации собора Нотр-Дам. В частности, в инициативе идет речь о предоставлении налоговых льгот людям, которые внесут пожертвования на ремонт

У берегов Сингапура зародился смерч. Огромный торнадо пронесся в десятке метров от берега, едва не задев плавающие по воде лодки и баржи

Создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг приехал во Францию, где обсудил с лидером страны Эммануэлем Макроном законопроект, направленный против ненависти в Интернете
Новости 24
В Москве прощаются с композитором Евгением Крылатовым
Глава МИД Японии призвал ускорить переговоры по мирному договору с РФ
Эксперт: влияние России на экономику Украины действительно огромное
Семеро младшеклассников пострадали при падении навеса в Японии
Конгресс США вновь затребовал налоговые декларации Трампа
Глава Фонда изучения США позитивно оценил предстоящую встречу Путина и Помпео
Познер о смерти Доренко: "Думаю, что Сергей в аду, где самому Сатане дает жару"
Министры G20 обсудят способы привлечения молодёжи в сельское хозяйство
Депутат Рады предложил провести инаугурацию Зеленского в два этапа
Нацсобрание Франции приняло законопроект о восстановлении Нотр-Дама
Адвокат Трампа отменил свою поездку на Украину
Представители США и Польши обсудили укрепление восточного фланга НАТО
Эксперт считает, что Россия получила контроль над украинской экономикой
Перехваченный в Индии украинский Ан-12 отпустили после досмотра
В Хьюстонском судоходном канале разлились тонны топлива
Китай спустил на воду два ракетных эсминца
Осужденную в США россиянку Марию Бутину перевели из СИЗО Александрии
Ученые рассказали, как человечество изменило Землю за последние 50 лет
Погода в Москве на 11 мая 2019 года: гроза и сильный ветер
В Австралии пилот 40 минут летел без сознания во время одиночного полета
ВМС Венесуэлы сообщили, что корабль США зашёл в территориальные воды страны
Марин Ле Пен выдвинула Макрону ультиматум
Украинский министр: Железнодорожное сообщение с Россией прекратится само по себе
В аэропорту Торонто самолет столкнулся с бензовозом, пострадали пять человек
Трамп заявил, что ракетные испытания КНДР пока не подорвали его веру в «дружбу» с Ким Чен Ыном
В Ингушетии умер самый пожилой житель России – 123-летний Аппаз Илиев