Картинки дня: 12 мая 2019 года, воскресенье

В Мьянме самолет авиакомпании Myanmar National Airline совершил экстренную посадку при отказе управления передней стойки шасси

ДНР и ЛНР отмечают пятилетие независимости. В республиках проходят праздничные мероприятия

В Ватикане Папа Римский Франциск провел рукоположение новых священников

В Каннах идет подготовка к Международному кинофестивалю

Американские полицейские конфисковали более 1000 единиц оружия в доме в престижном районе Холмби-Хиллз в Лос-Анджелесе после получения анонимного уведомления

На фоне политического кризиса в Венесуэле не стихают массовые протесты

Несколько тысяч человек собрались накануне перед зданием парламента в Тиране с требованием отставки премьер-министра Эди Рамы. Они стали бросать в полицейских бутылки с зажигательной смесью и петарды, силовики применили слезоточивый газ и водометы

Тысячи польских националистов провели акцию протеста у здания посольства США в Варшаве. Они высказали недовольство действиями Вашингтона, который оказывает давление для выплаты компенсаций потомкам евреев

На Кубе подул ветер свободы - в столице прошел гей-парад