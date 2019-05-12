Картинки дня: 12 мая 2019 года, воскресенье

В Мьянме самолет авиакомпании Myanmar National Airline совершил экстренную посадку при отказе управления передней стойки шасси
ДНР и ЛНР отмечают пятилетие независимости. В республиках проходят праздничные мероприятия
В Ватикане Папа Римский Франциск провел рукоположение новых священников
В Каннах идет подготовка к Международному кинофестивалю
Американские полицейские конфисковали более 1000 единиц оружия в доме в престижном районе Холмби-Хиллз в Лос-Анджелесе после получения анонимного уведомления
На фоне политического кризиса в Венесуэле не стихают массовые протесты
Несколько тысяч человек собрались накануне перед зданием парламента в Тиране с требованием отставки премьер-министра Эди Рамы. Они стали бросать в полицейских бутылки с зажигательной смесью и петарды, силовики применили слезоточивый газ и водометы
Тысячи польских националистов провели акцию протеста у здания посольства США в Варшаве. Они высказали недовольство действиями Вашингтона, который оказывает давление для выплаты компенсаций потомкам евреев
На Кубе подул ветер свободы - в столице прошел гей-парад