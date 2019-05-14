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Картинки дня: 14 мая 2019 года, вторник

Сборная России одержала победу над командой Чехии со счетом 3:0 в матче чемпионата мира по хоккею, который проходит сейчас в Словакии. Это третья победа сборной России на этом турнире. До этого наши разгромили австрийцев (5:0) и норвежцев (5:2)

Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов в ходе первого этапа кругосветки на весельной лодке установил очередные мировые рекорды. Они будут претендовать на включение в Книгу рекордов Гиннеса

К берегам Ирана направлена ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Abraham Lincoln, а также оперативное соединение бомбардировщиков

Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22

Сегодня в Каннах открывается международный кинофестиваль. Жюри форума возглавляет в этом году мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту

Ангела Меркель прилетела пообщаться с учащимися университета Вупперталя

Женская рота почетного караула принимает участие во встрече греческого президента в Пекине

Полиция США вошла в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне, где остаются последние активисты-сторонники законного президента Венесуэлы Николоса Мадуро

Власти Шри-Ланки на фоне участившихся случаев столкновений между мусульманским и буддийским населением страны объявили о введении режима комендантского часа на всей территории страны
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