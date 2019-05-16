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Картинки дня: 16 мая 2019 года, четверг

Во Франции 130-летие Эйфелевой башни отметили концертом и красочным световым шоу, рассказавшем об истории этого монумента

В Лос-Анджелесе прошла премьера фильма «Джон Уик 3». На красной дорожке блистала исполнительница главной женской роли Холли Берри

Сборная России одержала разгромную победу над Италией на чемпионате мира по хоккею, забросив десять безответных шайб. Эта победа переписала историю «Красной машины», став крупнейшей для российский команды за все время ее существования

С 17 мая по 2 июня 2019 года перед статуей Бетховена на площади Мюнстерплац будет выставлена художественная инсталляция "Людвиг ван Бетховен - Ода радости", состоящая из 700 статуй Бетховена высотой около метра

Вертолет упал в реку Гудзон в Нью-Йорке, не дотянув до взлетно-посадочной площадки на одном из пирсов города

Российский певец Сергей Лазарев провел репетицию накануне своего выступления на конкурсе "Евровидение"

Президент России Владимир Путин встретился с президентом Австрии Ван дер Белленом в Сочи

У посольства Украины в Москве прошла акция в поддержку журналиста Кирилла Вышинского

Более 20 человек оказались под завалами здания фабрики в районе Чаннин в Шанхае
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