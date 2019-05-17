Картинки дня: 17 мая 2019 года, пятница

Крестьяне в Боснии подобрали и выходили осиротевшего медвежонка
Российский певец Сергей Лазарев по итогам голосования прошел в финал международного песенного конкурса «Евровидение», который состоится в субботу
Во Флориде, недалеко от города Тампа на шоссе выполз крокодил
Фронтмен рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что идёт на выборы в Верховную раду во главе новой партии «Голос»
На 72-ом Канском фестивале состоялась премьера трейлера нового фильма Декстера Флетчера "Рокетмен". Картина повествует о жизни и пути к славе Элтона Джона
Парламент Тайваня первым в Азии легализовал однополые браки
В районе Чаннин китайского Шанхая обрушилось здание фабрики, которое находилось на реконструкции
В Казахстане прошел показ одежды молодых модельеров
Парламентская коалиция прекратила существование. Теперь возможность распустить Раду заблокирована. Премьер Украины уже объявил, что парламент и кабмин продолжат работать до очередных выборов, которые запланированы на осень