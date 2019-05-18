Картинки дня: 18 мая 2019 года, суббота

Кайтбординг на на Капчагайском водохранилище, недалеко от Алматы.
Фасад одного из ресторанов Лондона, покрытый цветами.
Майкл Роберт из Нидерландов принимает участие в полумарафоне по Великой Китайской стене.
Участники международного чемпионата мира по бороде и усам в Антверпене, Бельгия.
Буддийские монахи маршируют во время церемонии Дня Весака на окраине Пномпеня, Камбоджа.
Легкоатлетические соревнования в Шанхае, Китай. Состязания женских команд по стипль-чезу на 3000 м.
Молодожены мистер Томас Кингстон и Леди Габриэлла Виндзор после бракосочетания в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
Чемпионат мира по хоккею в Братиславе. Сборная Латвии против сборной России. Момент матча.
72-й Каннский кинофестиваль. Антонио Бандерас позирует перед фотографами.