Фотогалереи
Картинки дня: 18 мая 2019 года, суббота

Кайтбординг на на Капчагайском водохранилище, недалеко от Алматы.

Фасад одного из ресторанов Лондона, покрытый цветами.

Майкл Роберт из Нидерландов принимает участие в полумарафоне по Великой Китайской стене.

Участники международного чемпионата мира по бороде и усам в Антверпене, Бельгия.

Буддийские монахи маршируют во время церемонии Дня Весака на окраине Пномпеня, Камбоджа.

Легкоатлетические соревнования в Шанхае, Китай. Состязания женских команд по стипль-чезу на 3000 м.

Молодожены мистер Томас Кингстон и Леди Габриэлла Виндзор после бракосочетания в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Чемпионат мира по хоккею в Братиславе. Сборная Латвии против сборной России. Момент матча.

72-й Каннский кинофестиваль. Антонио Бандерас позирует перед фотографами.
Новости 24
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