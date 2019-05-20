Фотогалереи
Картинки дня: 20 мая 2019 года, понедельник

Московский ЦСКА в четвертый раз выиграл баскетбольную Евролигу.

Болельщики россиян на трибунах в Словакии поддерживают нашу хоккейную дружину.

Сборная России одержала шестую подряд победу в групповом турнире Чемпионата мира по хоккею, обыграв швейцарцев со счетом 3:0.

Легенда французского кино Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале.

На Красной дорожке Каннского кинофестиваля перед показом картины "Тайная жизнь".

Оформление клумбы с цветами перед заключительным днем Королевской выставки в лондонском районе Челси.

Тысячи велосипедистов приняли участие в московском весеннем велопараде.

Перед показом картины "Порт-Аторити" на Каннском кинофестивале.

Под Красноярском прошли заезды ралли "Короли бездорожья".
Новости 24
Прокуратура Турции выдала ордер на задержание 249 сотрудников МИД
Швеция запросила ордер на арест Ассанжа
Килиан Мбаппе намекнул на возможный уход из ПСЖ
Виталий Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде
Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке
Лучшие корпоративные кейсы бизнес-образования на III Конференции “Эффективное образование будущего”
Зеленский начал свою инаугурационную речь с шутки
На западе Канады вспыхнули лесные пожары: власти эвакуируют людей
Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады
Зеленский вступил в должность президента Украины
Зеленский пришел на инаугурацию пешком
Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за ее отношение к России
Глава СБУ подал в отставку
Европейский вещательный союз не будет аннулировать итоги "Евровидения"
Трамп заявил, что американские компании покидают Китай
HBO завершил показ сериала "Игра престолов"
В результате бунта в колонии в Таджикистане погибли 32 человека
В Рособрнадзоре рассказали, как изменятся правила сдачи ЕГЭ в 2019 году
Вслед за Google несколько IT-компаний приостановили бизнес с Huawei
Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за закона Украины о языке
В Верховной раде заявили, что МВФ принес экономике Украины лишь убытки
Шварценеггер не станет выдвигать обвинения против фаната, напавшего на него в ЮАР
Порошенко рассказал, что стало самым обидным за годы президентства
Погода в Москве на 20 мая 2019 года: тепло и без осадков