Картинки дня: 20 мая 2019 года, понедельник

Московский ЦСКА в четвертый раз выиграл баскетбольную Евролигу.
Болельщики россиян на трибунах в Словакии поддерживают нашу хоккейную дружину.
Сборная России одержала шестую подряд победу в групповом турнире Чемпионата мира по хоккею, обыграв швейцарцев со счетом 3:0.
Легенда французского кино Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале.
На Красной дорожке Каннского кинофестиваля перед показом картины "Тайная жизнь".
Оформление клумбы с цветами перед заключительным днем Королевской выставки в лондонском районе Челси.
Тысячи велосипедистов приняли участие в московском весеннем велопараде.
Перед показом картины "Порт-Аторити" на Каннском кинофестивале.
Под Красноярском прошли заезды ралли "Короли бездорожья".