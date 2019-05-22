Картинки дня: 22 мая 2019 года, среда

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй корчит гримасу во время выступления по теме Брексита в Лондоне.

На окраине столицы Ливии продолжаются бои между силами фельдмаршала Хафтара и бойцами Правительства народного согласия.

Принятие несколькими штатами США законов о запрете абортов стало поводом для защитниц прав женщин выйти на митинги.

Сборная России по хоккею заняла первое место в группе чемпионата мира в Словакии, обыграв в последнем матче шведов со счетом 7-4.

Работники финансового центра в Лондоне посвятили несколько минут рабочего перерыва покою в честь Всемирного дня медитации.

На Каннском кинофестивале прошел премьерный показ фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

На крыше стадиона Лужники в Москве открылся экстремальный маршрут для туристов.

Очистка здания парламента в Афинах, испачканного краской в ходе очередного митинга.

Пассажирка расплачивается с велорикшей возле одного из рынков города Дакка, столицы Бангладеш.