Картинки дня: 23 мая 2019 года, четверг

Традиционный салют из головных уборов во время церемония выпуска академии Береговой охраны США.
На красной дорожке Каннского кинофестиваля.
Шесть человек погибли, сотни пострадали в ходе протестов в столице Индонезии, поводом к которым стали результаты всеобщих выборов.
В Кремле прошли переговоры Владимира Путина с вьетнамским коллегой Нгуен Суан Фуком.
Сирийский мальчик спит в лагере беженцев в провинции Идлиб.
У стен Верховной рады прошел митинг националистов в поддержку снижения пятипроцентного порога для прохода партий в украинский парламент.
Вид на трубы Бованенковского газового комплекса, расположенного на полуострове Ямал, 21 мая 2019 года.
Знаменитый кот Ларри, главный мышелов резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит в Лондоне.
Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко уворачивается от журналистов возле здания Администрации президента в Киеве.