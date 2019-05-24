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Картинки дня: 24 мая 2019 года, пятница

Последствия торнадо, обрушившегося на городок Джефферсон сити, штат Миссури, США.

Индуистская националистическая партия "Бхаратия Джаната Парти" во главе с действующим премьер-министром Нарендрой Моди одержала победу на парламентских выборах в Индии.

Болельщики сборной России с флагами поддерживают хоккеистов в Словакии.

Сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира, обыграв американцев со счетом 4:3.

Ангеле Меркель подарили гигантскую уточку во время посещения биотехнологического производства.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на айти-фестивале в Киеве.

Китайский художник Ай Вейвей удивил жителей Копенгагена инсталляцией, заложив окна художественного музея спасательными жилетами беженцев.

Президент России Владимир Путин вручил главе Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино Орден Дружбы.

У стен Администрации президента в Киеве несогласные с проведением референдума о переговорах с Россией провели акцию, выставив портреты погибших на Донбассе украинских военных.
Новости 24
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