Картинки дня: 24 мая 2019 года, пятница

Последствия торнадо, обрушившегося на городок Джефферсон сити, штат Миссури, США.
Индуистская националистическая партия "Бхаратия Джаната Парти" во главе с действующим премьер-министром Нарендрой Моди одержала победу на парламентских выборах в Индии.
Болельщики сборной России с флагами поддерживают хоккеистов в Словакии.
Сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира, обыграв американцев со счетом 4:3.
Ангеле Меркель подарили гигантскую уточку во время посещения биотехнологического производства.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на айти-фестивале в Киеве.
Китайский художник Ай Вейвей удивил жителей Копенгагена инсталляцией, заложив окна художественного музея спасательными жилетами беженцев.
Президент России Владимир Путин вручил главе Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино Орден Дружбы.
У стен Администрации президента в Киеве несогласные с проведением референдума о переговорах с Россией провели акцию, выставив портреты погибших на Донбассе украинских военных.