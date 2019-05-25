Картинки дня: 25 мая 2019 года, суббота

В Ессентуках стартовал Международный пиротехнический фестиваль. Восемь коллективов из России, Белоруссии, Казахстана, Болгарии, Китая и Испании будут соревноваться в искусстве фейерверков

Ярким шоу отметили в Сочи переход на цифровое вещание. 20 воздушных шаров поднялись над Олимпийским парком - ровно по числу федеральных каналов, которые телезрители теперь будут смотреть в новом высоком качестве

На побережье Калифорнии выбросился кит

В Израиле из-за аномальной жары бушуют масштабные лесные пожары

В американском штате Миссури прошел мощный торнадо. Погибли три человека, которые находились в районе Голден-Сити

На пешеходной улице во французском Лионе произошел взрыв. По последним данным, пострадали 13 человек

Премьер-министр Великобритании и лидер правящей Консервативной партии Тереза Мэй приняла решение уйти в отставку. Политик покинет пост 7 июня 2019 года

Лефортовский суд Москвы продлил до 29 августа заключение под стражей гражданина четырех государств Пола Уилана, которого ФСБ России обвиняет в шпионаже

У берегов Ирана развернута ударная группа во главе с авианосцем Abraham Lincoln