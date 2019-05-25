Ежегодный весенний фестиваль воздушных змеев «Пестрое небо» прошел в музее-заповеднике «Царицыно»
Ежегодный весенний фестиваль воздушных змеев «Пестрое небо» прошел в музее-заповеднике «Царицыно»
Ежегодный весенний фестиваль воздушных змеев «Пестрое небо» прошел в музее-заповеднике «Царицыно»
Ежегодный весенний фестиваль воздушных змеев «Пестрое небо» прошел в музее-заповеднике «Царицыно»
Ежегодный весенний фестиваль воздушных змеев «Пестрое небо» прошел в музее-заповеднике «Царицыно»
Ежегодный весенний фестиваль воздушных змеев «Пестрое небо» прошел в музее-заповеднике «Царицыно»
Ежегодный весенний фестиваль воздушных змеев «Пестрое небо» прошел в музее-заповеднике «Царицыно»
Ежегодный весенний фестиваль воздушных змеев «Пестрое небо» прошел в музее-заповеднике «Царицыно»
Ежегодный весенний фестиваль воздушных змеев «Пестрое небо» прошел в музее-заповеднике «Царицыно»
Ежегодный весенний фестиваль воздушных змеев «Пестрое небо» прошел в музее-заповеднике «Царицыно»