Картинки дня: 26 мая 2019 года, воскресенье

Американский и японский лидеры Дональд Трамп и Синдзо Абэ сыграли в гольф в загородном клубе Mobara Country Club в японской префектуре Тиба

Во Франции подвели итоги 72-го Каннского кинофестиваля. Призом за лучшую мужскую роль отмечена актерская работа Антонио Бандераса в картине Педро Альмодовара "Боль и слава"

Сборная России по хоккею не смогла пробиться в финал чемпионата мира. В Братиславе команда Ильи Воробьева уступила Финляндии 0:1 и теперь поборется за бронзовые медали

Действующий президент ЮАР Сирил Рамафоса, который был переизбран на этот пост 22 мая, принес присягу. Церемония инаугурации состоялась на стадионе в присутствии около 32 тыс. человек

Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла на Балтийском заводе в Петербурге

В Нью-Йорке идет подготовка к параду по случаю 75-летия высадки в Нормандии

На стадионе «Казань Арена» прошел самый массовый за всю историю республиканский ифтар. На него было приглашено порядка 15 тысяч человек

Международный трибунал по морскому праву выступил на стороне Киева по инциденту в Керченском проливе. От России потребовали вернуть Украине задержанных за нарушение госграницы военных моряков и катера с буксиром

В США в штате Оклахома торнадо разрушил отель и стоянку трейлеров. Стихия разбушевалась в городе Эль-Рен