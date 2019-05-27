Картинки дня: 27 мая 2019 года, понедельник

В зоопарке мексиканского города Тласкала родились котята в семействе ягуаров

Сборная России по хоккею стала обладательницей бронзовых медалей чемпионата мира в Словакии. В матче за третье наша команда одержала верх над чехами со счётом 3:2. Исход встречи решался в серии буллитов

Президент США Дональд Трамп посетил в Японии турнир по сумо, где лично вручил победителю кубок

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки шестого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако

Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу над немкой Анжеликой Кербер в матче первого круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос», который проходит в Париже

В Нью-Йорке идет подготовка к авиа-шоу по случаю 75-летия высадки в Нормандии

Активисты движения «жёлтых жилетов» провели в Брюсселе акцию, осуждающую политический курс Европейского союза. Демонстрация приурочена к выборам в Европейский и региональные парламенты

Число погибших в результате бурь и торнадо в штате Оклахома возросло до шести человек, около 100 получили ранения

Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" одержала победу на выборах в Европарламент во Франции