Картинки дня: 28 мая 2019 года, вторник

В рамках ответного стыкового матча за право играть в бундеслиге берлинский "Унион" сыграл вничью со "Штутгартом" и впервые в своей истории пробился в элитный дивизион чемпионата Германии
Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла датчанку Каролин Возняцки в первом круге Открытого чемпионата Франции
Сборная Финляндии вернулась на родину после победы на чемпионате мира по хоккею. В Хельсинки ее встретили тысячи болельщиков
Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских силовиков в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины в Луганской области
Американский авианосец USS Abraham Lincoln находится на боевом дежурстве недалеко от побережья Ирана
Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность. Такое решение было принято после того, как косовская полиция задержала 13 сербов на севере Косово и Метохии
Баку готовится принять финальный матч Лиги Европы по футболу
В Японии мужчина с ножом напал на школьников: два человека погибли, 16 ранены. Большая часть пострадавших - ученицы первого класса
В Нидерландах работники общественного транспорта вышли сегодня на 24-часовую общенациональную забастовку