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Картинки дня: 28 мая 2019 года, вторник

В рамках ответного стыкового матча за право играть в бундеслиге берлинский "Унион" сыграл вничью со "Штутгартом" и впервые в своей истории пробился в элитный дивизион чемпионата Германии

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла датчанку Каролин Возняцки в первом круге Открытого чемпионата Франции

Сборная Финляндии вернулась на родину после победы на чемпионате мира по хоккею. В Хельсинки ее встретили тысячи болельщиков

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских силовиков в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины в Луганской области

Американский авианосец USS Abraham Lincoln находится на боевом дежурстве недалеко от побережья Ирана

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность. Такое решение было принято после того, как косовская полиция задержала 13 сербов на севере Косово и Метохии

Баку готовится принять финальный матч Лиги Европы по футболу

В Японии мужчина с ножом напал на школьников: два человека погибли, 16 ранены. Большая часть пострадавших - ученицы первого класса

В Нидерландах работники общественного транспорта вышли сегодня на 24-часовую общенациональную забастовку
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Европа вводит новые купюры номиналом 100 и 200 евро
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Матвиенко: украинских моряков можно будет освободить только после завершения следствия
Президент Косово объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН
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Основатель Human Rights Watch умер в США
МИД РФ потребовало освобождения задержанного косовской полицией россиянина
На Москву может налететь торнадо из-за аномальной жары
МИД РФ выступает за полный вывод войск из Афганистана
В ФАС не намерены вводить заградительные пошлины против российских нефтяников
МИД РФ: провокации Приштины – следствие потакания со стороны ЕС и США
Комитет Госдумы будет следить за ситуацией в Сербии
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В Австрии правительство канцлера Курца отправлено в отставку
В 2018 году только 0,25% приговоров стали оправдательными