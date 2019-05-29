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Картинки дня: 29 мая 2019 года, среда

По случаю проведения Открытого чемпионата Франции по теннису Roland Garros в Париже был организован необычный аттракцион – спуск по канатному тросу с Эйфелевой башни

Папа Римский Франциск принял у себя в Ватикане байкеров из бригады Jesus Biker

Индонезийский остров Бали вновь переживает активность вулкана Агунг

ФК "Арсенал" провел в Баку тренировку перед финальным матчем Лиги Европы УЕФА против "Челси"

На американский штат Канзас обрушился сильнейший торнадо. Стихия сопровождалась сильным ливнем, градом и ветрами

Актёр Арнольд Шварценеггер выступил на климатическом саммите Austrian World Summi в Вене

В Вене прошли похороны гонщика Ники Лауды. Трехкратный чемпион «Формулы-1» умер в возрасте 70 лет

Сегодня в столице Казахстана проходит юбилейное заседание Высшего евразийского экономического совета. Оно посвящено пятилетию создания организации

Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 11 случаев нарушения режима прекращения огня на территории Сирии
Новости 24
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МЧС предупредило об аномальной жаре в Москве
МИД РФ: провокации в Косово выгодны тем, кто хочет создать санитарный кордон в отношении России
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