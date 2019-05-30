Картинки дня: 30 мая 2019 года, четверг

«Челси» разгромил «Арсенал» в финале Лиги Европы. Лондонское дерби на Олимпийском стадионе в Баку завершилось со счетом 4:1 в пользу «синих»
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