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Картинки дня: 30 мая 2019 года, четверг

«Челси» разгромил «Арсенал» в финале Лиги Европы. Лондонское дерби на Олимпийском стадионе в Баку завершилось со счетом 4:1 в пользу «синих»

Тайвань провел учения по защите острова от захвата войсками КНР

Елизавета II провела садовую вечеринку — одно из любимых мероприятий британской аристократии. По традиции в лондонскую резиденцию ее Величества приезжают государственные служащие и представители мира искусства. Королева благодарит их за служение народу

Саакашвили вернулся на Украину. Экс-президент Грузии заверил, что в выборах в Верховную Раду участвовать не собирается

В США разбушевался новый торнадо. На этот раз под ударом оказался Техас

В столице Македонии Скопье проходит фестиваль света

В столице Венгрии – Будапеште на реке Дунай опрокинулся и затонул прогулочный катер с туристами

Официальный представитель президента США Сара Сандерс сделала официальное заявление, что расследование Мюллера относительно вмешательства России в выборы в США завершено

В Нур-Султане состоялся саммит ЕАЭС. Лидеры экономической "пятерки" подвели итоги первого пятилетнего отрезка работы объединения
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Пострадавшего в Косово российского сотрудника миссии ООН перевезли в Белград
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В Кремле не стали комментировать обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания
Глава ЦБ: Криптовалюты не угрожают денежной системе РФ
В Мексике в результате ДТП погибли 20 человек
Путин направил телеграмму участникам фестиваля "Интермузей-2019"
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Кремль: предложений от американской стороны по встрече Путина и Трампа на G20 пока нет