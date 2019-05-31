Картинки дня: 31 мая 2019 года, пятница

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву щенка алабая

В Лондоне идет подготовка к праздничным мероприятиям, посвященным 75-летию высадки союзников в Нормандии

Специалисты корпорации Northrop Grumman провели на полигоне в штате Юта первые огневые испытания первой ступени новой ракеты-носителя OmegA

Венгерская полиция задержала капитана судна, которое столкнулось в среду вечером с прогулочным катером на Дунае в Будапеште. Эта авария унесла жизни не менее семи человек

117-я ракетка мира россиянка Анна Блинкова вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции. Блинкова обыграла представительницу Франции Каролин Гарсию, занимающую 22-е место в рейтинге WTA

Россия обратилась к Японии с предложением отменить визы для деловых и туристических поездок. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с предствителем МИД Японии Таро Коно

В Арканзасе (США) где борются с последствиями разрушительного торнадо, теперь страдают от сильного наводнения. В городе Форт-Смит затопленными оказались целые улицы, вода поднялась почти на два метра

Техническая неисправность является основной версией аварии, которая произошла в Ровенской области, где упал вертолёт ВСУ Подробности: https://regnum.ru/news/accidents/2639189.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки

Утром в столице Афганистана прогремел мощный взрыв. Взрывное устройство сработало районе Кабула, где расположено множество государственных, международных и неправительственных организаций