Картинки дня: 2 июня 2019 года, воскресенье

Католические верующие бросают лепестки во время крестного хода в честь праздника Тела Христова в Минске.
Сирийский танцор исполняет танец дервишей для детей из детского сада во время священного месяца Рамадан в Эрбиле.
Во Франции проходит открытый чемпионат «Ролан Гаррос». Швейцарец Роджер Федерер подает во время матча четвертого тура против аргентинца Леонардо Майера.
В Москве, в Лужниках прошел «Красочный забег».
Фейерверк над Енисеем во время празднования Международного Дня защиты детей в Красноярске.
В Венеции круизное судно потеряло управление и врезалось в туристический катер и пристань.
Огромная автомобильная пробка в индонезийском городе Караванг, провинция Западная Ява, перед предстоящим праздником Ид аль-Фитр.
На Сицилии извергается самый высокий и активный вулкан в Европе - Этна