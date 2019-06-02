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Картинки дня: 2 июня 2019 года, воскресенье

Католические верующие бросают лепестки во время крестного хода в честь праздника Тела Христова в Минске.

Сирийский танцор исполняет танец дервишей для детей из детского сада во время священного месяца Рамадан в Эрбиле.

Во Франции проходит открытый чемпионат «Ролан Гаррос». Швейцарец Роджер Федерер подает во время матча четвертого тура против аргентинца Леонардо Майера.

В Москве, в Лужниках прошел «Красочный забег».

Фейерверк над Енисеем во время празднования Международного Дня защиты детей в Красноярске.

В Венеции круизное судно потеряло управление и врезалось в туристический катер и пристань.

Огромная автомобильная пробка в индонезийском городе Караванг, провинция Западная Ява, перед предстоящим праздником Ид аль-Фитр.

На Сицилии извергается самый высокий и активный вулкан в Европе - Этна
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