Картинки дня: 2 июня 2019 года, воскресенье

Католические верующие бросают лепестки во время крестного хода в честь праздника Тела Христова в Минске.

Сирийский танцор исполняет танец дервишей для детей из детского сада во время священного месяца Рамадан в Эрбиле.

Во Франции проходит открытый чемпионат «Ролан Гаррос». Швейцарец Роджер Федерер подает во время матча четвертого тура против аргентинца Леонардо Майера.

В Москве, в Лужниках прошел «Красочный забег».

Фейерверк над Енисеем во время празднования Международного Дня защиты детей в Красноярске.

В Венеции круизное судно потеряло управление и врезалось в туристический катер и пристань.

Огромная автомобильная пробка в индонезийском городе Караванг, провинция Западная Ява, перед предстоящим праздником Ид аль-Фитр.

На Сицилии извергается самый высокий и активный вулкан в Европе - Этна