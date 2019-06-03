Картинки дня: 3 июня 2019 года, понедельник.

Экс-президент США Барак Обама посетил матч финала НБА в Торонто.
Пастор "Библейской церкви" Дэвид Платт молится за Дональда Трампа в городе Вена, штат Вирджиния.
Несколько тысяч манифестантов собрались перед зданием парламента в столице Албании с требованием отставки главы правительства Эди Рамы.
Семь человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в сирийском городе Азаз.
Футболисты "Ливерпуля" провели парад в родном городе по случаю победы в главном европейском клубном турнире - Лиге чемпионов УЕФА.
В течение пяти лет в Кронштадте построят туристско-рекреационной кластер «Кронштадт. Остров фортов», который станет крупнейшим в мире музеем.
Аттракцион "Велокосмос" в Брюсселе, где отметили Международный день велосипеда.
На 4-м километре трассы Ростов-Таганрог прошли зрелищные гонки тракторов "Бизон-Трек-Шоу 2019".
В столичных "Лужниках" прошел "Красочный забег".