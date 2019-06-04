Картинки дня: 4 июня 2019 года, вторник

Статуи индуистских божеств выставлены на берегу священной реки Ганг после церемонии погружения в воду.

Во время молитвы мусульман по случаю праздника Ураза-Байрам в столице Албании.

Возле одного из кинотеатров Лос-Анджелеса появилось необычное сооружение в рамках промо-акции нового блокбастера "Годзилла 2".

Туристы несутся по пляжам Нормандии, где готовятся отметить годовщину высадки союзников в июне 1944 года.

В Таиланде торжественно отметили день рождение королевы страны.

Дональд Трамп в Лондоне, где проходит официальный визит президента США в Соединенное королевство.

Владимир Зеленский назначил экс-президента страны Леонида Кучму представителем Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе.

Во время уличных беспорядков в столице Судана на улицах жгут покрышки.