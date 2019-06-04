Картинки дня: 4 июня 2019 года, вторник

Статуи индуистских божеств выставлены на берегу священной реки Ганг после церемонии погружения в воду.
Во время молитвы мусульман по случаю праздника Ураза-Байрам в столице Албании.
Возле одного из кинотеатров Лос-Анджелеса появилось необычное сооружение в рамках промо-акции нового блокбастера "Годзилла 2".
Туристы несутся по пляжам Нормандии, где готовятся отметить годовщину высадки союзников в июне 1944 года.
В Таиланде торжественно отметили день рождение королевы страны.
Дональд Трамп в Лондоне, где проходит официальный визит президента США в Соединенное королевство.
Владимир Зеленский назначил экс-президента страны Леонида Кучму представителем Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе.
Во время уличных беспорядков в столице Судана на улицах жгут покрышки.