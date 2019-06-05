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Картинки дня: 5 июня 2019 года, среда

Вечернее купание в одном из озер Минска.

В Киеве у полицейского участка прошел пикет с требованием отставок и наказания виновных после убийства пятилетнего ребенка сотрудником полиции.

В Елисейском дворце футболистам сборной Франции, ставшими чемпионами мира в июле 2018 года, вручили государственные награды.

Первая неделя лета в Москве выдалась солнечной и жаркой.

Президент России Владимир Путин посетил Еврейский музей и центр толерантности в Москве, где принял участие в церемонии открытия памятника, посвященного героям сопротивления в концлагерях и гетто в годы Второй мировой.

Туристы фотографируют лисицу, подошедшую к людям возле города Припять, Чернобыльская зона отчуждения.

Лех Валенса принял участие в торжествах по случаю 30-летия первых демократических выборов в Варшаве.

Во время утренней молитвы в честь исламского праздника Ураза-Байрам у главной соборной мечети Москвы.
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