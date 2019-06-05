Картинки дня: 5 июня 2019 года, среда

Вечернее купание в одном из озер Минска.
В Киеве у полицейского участка прошел пикет с требованием отставок и наказания виновных после убийства пятилетнего ребенка сотрудником полиции.
В Елисейском дворце футболистам сборной Франции, ставшими чемпионами мира в июле 2018 года, вручили государственные награды.
Первая неделя лета в Москве выдалась солнечной и жаркой.
Президент России Владимир Путин посетил Еврейский музей и центр толерантности в Москве, где принял участие в церемонии открытия памятника, посвященного героям сопротивления в концлагерях и гетто в годы Второй мировой.
Туристы фотографируют лисицу, подошедшую к людям возле города Припять, Чернобыльская зона отчуждения.
Лех Валенса принял участие в торжествах по случаю 30-летия первых демократических выборов в Варшаве.
Во время утренней молитвы в честь исламского праздника Ураза-Байрам у главной соборной мечети Москвы.