Картинки дня: 6 июня 2019 года, четверг

Корейцы отметили День памяти, в который полагается навестить могилы своих родителей.
Главу крупной мексиканской христианской церкви La Luz del Mundo («Свет мира») Хоакина Гарсию задержали в США по обвинении в педофилии.
Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен признал поражение своего правоцентристского блока на выборах.
Немецкие солдаты стоят у памятника жертвам Второй мировой в Нормандии.
Хет-трик Роналду против швейцарцев вывел Португалию в финал Лиги наций УЕФА.
В Тульской области открылся автозавод ведущего китайского производителя компании Great Wall. Владимир Путин и Си Цзиньпин расписались на кузове готового автомобиля.
Работы с трубами будущего газопровода "Северный поток-2" в Кингисеппе.
На севере Франции прошли торжества по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии.
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом.