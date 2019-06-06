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Картинки дня: 6 июня 2019 года, четверг

Корейцы отметили День памяти, в который полагается навестить могилы своих родителей.

Главу крупной мексиканской христианской церкви La Luz del Mundo («Свет мира») Хоакина Гарсию задержали в США по обвинении в педофилии.

Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен признал поражение своего правоцентристского блока на выборах.

Немецкие солдаты стоят у памятника жертвам Второй мировой в Нормандии.

Хет-трик Роналду против швейцарцев вывел Португалию в финал Лиги наций УЕФА.

В Тульской области открылся автозавод ведущего китайского производителя компании Great Wall. Владимир Путин и Си Цзиньпин расписались на кузове готового автомобиля.

Работы с трубами будущего газопровода "Северный поток-2" в Кингисеппе.

На севере Франции прошли торжества по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом.
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